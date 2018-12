20 dicembre 2018- 12:13 Trasporti: Fit, no proteste spontanee e blocchi servizio

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - No a proteste spontanee e blocchi del servizio. A dirlo è la Fit-Cisl dopo aver appreso che dal pomeriggio di ieri si stanno registrando disservizi e astensioni spontanee dal servizio da parte dei tassisti. "Invitiamo i nostri associati a riprendere immediatamente il servizio, pur condividendo le preoccupazioni poste alla base delle proteste”, dichiara la Fit-Cisl. “La nostra organizzazione – prosegue la federazione dei trasporti cislina - sta lavorando affinché il Governo rispetti gli impegni presi in occasione dell’incontro per il settore avvenuto lo scorso 18 dicembre al Ministero dei Trasporti. Qualora ci fossero azioni legislative non condivise attraverso un confronto con la categoria, si metteranno in campo azioni sindacali nel rispetto delle norme che regolano il diritto di sciopero nel settore”.