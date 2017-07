TRASPORTI: FLIXBUS AL TRAGUARDO DEI 5 MLN DI PASSEGGERI IN 2 ANNI

18 luglio 2017- 13:01

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Flixbus festeggia il secondo compleanno in Italia, tagliando il traguardo dei 5 milioni di passeggeri e con una rete capillare di collegamenti in 170 città italiane. A riferirlo è la start up tedesca in una nota."Nonostante l’incertezza del quadro normativo, l’azienda - sottolinea - ha messo in atto sforzi straordinari per rispettare i piani di sviluppo della società per il 2017, che sono stati mantenuti a vantaggio di un’offerta capillare capace, in poco tempo, di contribuire a colmare gap infrastrutturali importanti, soprattutto al sud, oltre che alla crescita economica del Paese, grazie a un sistema che ha saputo mettere in rete 50 Pmi italiane generando, complessivamente, oltre un migliaio di posti di lavoro". “Ciò che mi rende più orgoglioso - dichiara Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia - è stata la nostra capacità di innescare un cambio culturale in modo così rapido, partendo quasi da zero: in soli due anni il contesto è cambiato completamente, e quello che sembrava un mezzo ormai superato è diventato un’opportunità per 5 milioni di italiani”.