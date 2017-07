TRASPORTI: FLIXBUS AL TRAGUARDO DEI 5 MLN DI PASSEGGERI IN 2 ANNI (3)

18 luglio 2017- 13:01

(AdnKronos) - "Il Governo e il principale partito di maggioranza hanno peraltro già dichiarato di non condividere le norme fin qui proposte per spingere FlixBus fuori dal mercato, impegnandosi a rimuovere vincoli immaginati ad hoc per colpire un solo operatore insieme alla propria rete di aziende partner. Nonostante ciò, è nuovamente in discussione un emendamento, proposto da una senatrice Pd, che rischia di smentire le parole del segretario Renzi e che, di nuovo, è studiato per colpire FlixBus in modo ancor più violento, scegliendo la chiusura del mercato e ignorando le recenti raccomandazioni del Presidente Camanzi dell’Art", dice ancora Incondi. “Se però le parole spese e gli impegni presi hanno un senso, voglio essere fiducioso sul fatto che il Parlamento non assecondi ancora le resistenze corporative che allontanano l’Italia dall’Europa e dalla contemporaneità e che, una volta per tutte, risolva questo incredibile pasticcio legislativo”, conclude Incondi.