TRASPORTI: GRIMALDI CONTRO ONORATO, STRUMENTALI E DEMAGOGICHE SUE DICHIARAZIONI (2)

9 maggio 2017- 14:05

(AdnKronos) - Inoltre, denuncia Grimaldi, "storicamente Onorato non conosce le logiche dei traffici internazionali, in quanto le sue navi fino a poco fa non hanno mai messo la prua oltre il cabotaggio. Peraltro, la sua recente joint venture con la compagnia di navigazione russa St. Peter Line specializzata in crociere nel Mar Baltico, dimostra che anche per la Moby Spa l’imbarco di marittimi extracomunitari sulla nave 'Princess Anastasia' battente bandiera italiana e iscritta nel Registro Internazionale (al 19 aprile 2017 più di 100 extracomunitari su un equipaggio di 192, perfino con il pizzaiolo ucraino!), sia indispensabile per operare e rimanere competitivi". "Da notare poi- aggiunge il presidente di Confitarma - che per questi marittimi extracomunitari ci risulta sia stato utilizzato il tanto criticato contratto collettivo No-Doms sottoscritto da Confitarma, che garantisce uno stipendio medio superiore ai 1.200 dollari netti (e non 300$!) oltre agli oneri sociali a totale carico degli armatori. Non si comprende poi il persistente attacco ai tanti vantaggi di cui usufruirebbero gli armatori italiani che operano nei traffici internazionali: basta vedere la maggior parte dei bilanci dei colleghi da cui risulta che nonostante operino in perdita continuino a pagare la tonnage tax". "Onorato - chiede Grimaldi - dovrebbe specificare: se le sue società percepiscono o meno tutti i vantaggi fiscali del Registro Internazionale, anche in riferimento al caso sopra citato; a quale titolo ritiene che tali vantaggi, se percepiti, debbano essere riconosciuti a una compagnia che opera in regime di sovvenzione, quale è la Cin, e se nella sua onestà intellettuale ritiene che questa anomalia necessiti o meno di una correzione normativa; se all’atto della stipula della convenzione Cin-Mit si sia tenuto conto dei vantaggi che percepisce (se li percepisce) con l’iscrizione delle navi nel Registro Internazionale".