TRASPORTI: GRIMALDI CONTRO ONORATO, STRUMENTALI E DEMAGOGICHE SUE DICHIARAZIONI (3)

9 maggio 2017- 14:05

(AdnKronos) - Grimaldi chiede ancora "se ricorda che, quando la Tirrenia era ancora pubblica, nel 1999 portò avanti una dura campagna contro lo statalismo nel cabotaggio sostenendo che i contributi statali erano un privilegio feudale che ponevano l’Italia fuori dall’Europa. E nel 2008 dichiarò 'Non vedo la ragione per la quale lo Stato debba spendere denaro pubblico per sovvenzionare collegamenti che il privato già attua'". Il presidente di Confitarma chiede anche a Onorato "se ritiene che ci possa essere uno spreco di denaro pubblico, dato che lo Stato, attraverso le convenzioni, paga un servizio che altri armatori svolgono senza ingenti sovvenzioni; sovvenzioni, che invece per il gruppo Onorato si aggiungono ai vantaggi fiscali del registro internazionale; perché non onora il debito, pagando quanto dovuto alla gestione commissariale per aver rilevato l’ex flotta pubblica Tirrenia; se da solo non percepisce sovvenzioni pubbliche e vantaggi fiscali più di ogni altro armatore, per circa 100 milioni di euro l’anno".Per questo, conclude Grimaldi, "si invita il mondo del mare a non dare ascolto a coloro che perseguono solo il loro tornaconto personale senza considerare le concrete conseguenze per l’occupazione marittima italiana. Venti anni di accorta politica marittima nazionale, condivisa tra Organizzazioni Sindacali, Amministrazione e Armamento, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, non possono essere messi a rischio da affermazioni pretestuose basate su mere frasi ad effetto e prive di qualsiasi seria analisi. Infine, invitiamo Onorato a non qualificarsi “uomo di mare”, lui che per mare va per hobby e sport diversamente da chi ci va per lavoro e per il pane".