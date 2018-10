23 ottobre 2018- 13:21 Trasporti: intesa Assarmatori e Università Genova per formare manager

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - Protocollo d’intesa fra Assarmatori e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova per promuovere la formazione e il perfezionamento professionale degli addetti operanti nei settori della logistica, dei trasporti, delle spedizioni, delle attività marittime e portuali. L’accordo è stato siglato dal Presidente di Assarmatori, Stefano Messina, e dal Direttore del Dipartimento di Economia (DIEC), Luca Beltrametti, e si propone di mettere in atto forme di collaborazione reciproca attraverso un’attività scientifica e didattica finalizzata a un miglioramento e a un aggiornamento delle competenze, incidendo quindi su professionalità e imprenditorialità. Oggetto dell’intesa è un corso riservato agli studenti iscritti a corso di Laurea magistrale in Economia e Management Marittimo e Portuale, rivolto alla formazione di laureati che possano occupare posizioni di responsabilità all’interno delle imprese di trasporto marittimo e intermodale, di terminalismo portuale, nei servizi logistici nonché negli Enti e nelle Istituzioni che interagiscono in questo settore. Referenti del corso saranno Stefano Messina e Anna Sciomachen, coordinatore del Corso di laurea magistrale EMMP.