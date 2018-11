10 novembre 2018- 14:02 Trasporti: Lega, Tirrenia potenzi non tagli collegamenti Sardegna (2)

(AdnKronos) - "La continuità territoriale aerea e marittima, e in generale i trasporti da e per la Sardegna, così come quelli interni che mettono in collegamento i territori ora isolati tra di loro, costituiscono - affermano Giagoni e Pais - uno dei punti più qualificanti del programma di governo regionale predisposto dalla Lega che punta alla cancellazione dello scellerato accordo siglato da Soru col governo Prodi, che ha caricato sulla Regione ogni costo inerente i trasporti e a smettere di erogare ingenti finanziamenti a compagnie che hanno fatto cartello in danno dei sardi”.