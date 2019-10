16 ottobre 2019- 22:04 Trasporti: M5S, bene impegni De Micheli su mobilità sostenibile

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Quanto riferito dalla ministra Paola De Micheli, in audizione in commissione a Montecitorio, è in linea con la nostra visione su trasporti infrastrutture e mobilità. Siamo soddisfatti che tra gli impegni prioritari ci sia quello per una maggiore sicurezza stradale, sulla quale il MoVimento 5 Stelle si è costantemente prodigato: la ministra ha annunciato che nella manovra verranno rifinanziati con 60 milioni di euro gli interventi per ridurre l'incidentalità. Lo stesso vale per la promozione e lo sviluppo di una mobilità cittadina sempre più semplice, sostenibile e moderna, anche grazie alle modifiche al nuovo Codice della strada". Così in una nota i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle alla Camera a margine dell’audizione in commissione Trasporti. "Dobbiamo continuare a favorire il miglioramento, in qualità e quantità, del trasporto pubblico locale, anche tramite l’acquisto di autobus più moderni e meno inquinanti e dando concreta attuazione al Piano nazionale strategico per la mobilità sostenibile: solo così i cittadini avranno una alternativa rapida ed economica all'insostenibile smodato uso dell'auto privata. Abbiamo pure apprezzato l'impegno della Ministra, da sempre portato avanti dal MoVimento 5 Stelle, per ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud, per migliorare la qualità della vita dei pendolari e incentivare sempre di più una mobilità smart", concludono i deputati pentastellati.