10 novembre 2018- 11:58 Trasporti: Magorno (Pd), Toninelli si occupi lavoratori Liberty Lines

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Invito il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ad attivarsi per far fronte alla grave frattura occupazionale che si è materializzata con i licenziamenti collettivi di 72 lavoratori della Liberty Lines, azienda che dall’1 ottobre non gestisce più i collegamenti veloci fra Messina e Reggio Calabria". E' quanto dichiara, in una nota, il senatore Pd, Ernesto Magorno."Nonostante le ripetute sollecitazioni effettuate dalle parti sindacali, il ministero - dice Magorno - non ha mai inteso aprire un tavolo istituzionale di confronto per individuare soluzioni di ricollocamento per i 72 dipendenti per i quali sono state attivate le procedure di licenziamento. Ciò nonostante siano state indicate più opzioni per evitare che un così ampio bacino di lavoratori si ritrova in una condizione di grave emergenza sociale. Mi attiverò immediatamente attraverso un’interrogazione parlamentare per fare luce sulle reali intenzioni del Governo e dare il mio contributo alle intense trattative di queste ore".