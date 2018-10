26 ottobre 2018- 18:30 Trasporti: Mit-Viminale, su trasporto equidi al via tavolo confronto il 5/11

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Il 5 novembre sarà avviato un Tavolo di confronto con la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec (Fitetrec-Ante) per discutere degli eventuali problemi applicativi e ricevere eventuali suggerimenti di coordinamento tecnico. Lo sottolineano in una nota congiunta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno in merito alla circolare interministeriale relativa al trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche.