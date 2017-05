TRASPORTI: ONORATO, DA GRIMALDI CORTINA FUMOGENA SU PROBLEMA OCCUPAZIONE

10 maggio 2017- 11:12

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Leggo, non senza trattenere un sorriso, la cortina fumogena che il presidente della Confitarma Manuel Grimaldi sta alzando intorno al problema dell'occupazione dei marittimi italiani. Il tutto per continuare a perpetrare il delitto di sfruttare gli extracomunitari e lasciare disoccupati gli italiani". Così il presidente del Gruppo Onorato Armatori, Vincenzo Onorato, replicando alle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente di Confitarma, Manuel Grimaldi.Rispondendo a Grimaldi che lo accusa di 'affermazioni demagogiche con il solo fine di perseguire vantaggi personali', Onorato sottolinea: "se per 'vantaggi personali' si intende prendersi cura della piaga della disoccupazione dei marittimi italiani, hai ragione Manuel, perseguo vantaggi molto personali".Per quanto riguarda le affermazioni del presidente di Confitarma circa l'impiego di 'marittimi italiani/comunitari su tutte le navi di bandiera nazionale, al fine di mantenere i benefici fiscali (non pagare le tasse) previsti dalla legge 30/98 costringerà gli armatori italiani a cambiare bandiera', il presidente del gruppo Onorato Armatori risponde: "a me suona come un ricatto al Governo: della serie se dobbiamo sbarcare gli extracomunitari sfruttati e imbarcare gli italiani, cambiamo bandiera! Manuel però 'dimentica' che in questo caso lui e tanti altri saranno costretti finalmente a pagare le tasse se manterranno la stabile organizzazione in Italia".