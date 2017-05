TRASPORTI: ONORATO, DA GRIMALDI CORTINA FUMOGENA SU PROBLEMA OCCUPAZIONE (3)

10 maggio 2017- 11:12

(AdnKronos) - "Sulla mia Princess Anastasia la tabella minima di sicurezza -sottolinea ancora Onorato- è di 68 persone di equipaggio. Imbarcati a libretto 160 marittimi, di cui 89 italiani-comunitari e 71 extracomunitari. La nave opera in Russia e dobbiamo avere personale alberghiero che parli il russo. I russi sono imbarcati con contratto italiano. Non sfruttiamo il lavoro degli extracomunitari. Una piccola nota: Onorato Armatori ha circa 4.700 lavoratori, di cui oltre 4.500 italiani. Coerenza e non chiacchiere". Onorato nel "smentire tutte le fandonie messe in piedi dal presidente degli armatori" ricorda a Grimaldi "che la mia Famiglia solcava i mari quando i Grimaldi non esistevano ancora": "mi accusa di andare per mare per passione e non per necessità e qui devo dargli ragione: passione è il mio lavoro quando vado sulle mie navi, passione è la vela, passione è passare la domenica a pesca con gli amici... Le sue passioni sono i cavalli e quindi, da incontestabile precursore dell'armamento, si è dato all'ippica già in tempi non sospetti. Leggo poi sul Secolo XIX di Genova che pare che il prossimo Presidente della Confitarma sia Alcide Rosina, 84 anni ben portati. La scelta è altamente significativa della mancanza in Confitarma di armatori giovani che siano disponibili a perpetuare le strategie di sfruttamento dell'attuale Presidente".