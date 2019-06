14 giugno 2019- 12:02 Trasporti: per futuri treni 'ruote parlanti', avvisano del guasto

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - I colossi dell’industria ferroviaria si danno appuntamento a Venezia, dal 16 al 20 giugno, per discutere su 'Le sale montate del futuro: un sistema integrato'. Questo il tema della 19° edizione dell’International Wheelset Congress, uno degli eventi triennali più influenti a livello mondiale, organizzato dall’Unife (Unione delle industrie ferroviarie europee) per conto di Erwa (European Railway Wheels Association). Oltre 350 i partecipanti provenienti dai cinque continenti che si scambieranno le proprie esperienze e conoscenze.Sala montata, così si definisce l’insieme costituito da due ruote e un’asse corrispondente che fa correre i treni sulle rotaie. Ma focus di questa edizione è l’integrazione di tutti i componenti che interagiscono con le sale montate e che contribuiscono ad una maggiore velocità, regolarità, riduzione dell’impatto acustico, aumento dell’affidabilità del veicolo e dell’infrastruttura. Nel mondo complessivamente il mercato del settore è di 4,5 milioni di ruote prodotte all' anno. Di queste circa mezzo milione sono impiegate in Europa la cui industria ne produce circa 800 mila esportandone quindi una buona parte.