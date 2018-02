TRASPORTI: PRIMO INCONTRO TRA DELRIO E ASSARMATORI

14 febbraio 2018- 19:24

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Primo incontro ufficiale oggi a Roma fra i vertici di AssArmatori e il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio e il vertici di Assarmatori. Il presidente della nuova confederazione armatori, Stefano Messina, e il vicepresidente, Achille Onorato, hanno illustrato al Ministro obiettivi, motivazioni e strategia di AssArmatori che si pone come voce autonoma e indipendente nel panorama dell’industria marittima e armatoriale italiana. Un incontro a 360 gradi nel corso del quale i vertici di AssArmatori hanno evidenziato la necessità di una politica di settore come elemento strategico per lo sviluppo del sistema Paese.