16 aprile 2018- 17:07 TRASPORTI: SVT VICENZA, DAI BUS CHIAMATA A CENTRALE OPERATIVA E FORZE DELL'ORDINE (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra i primi interventi della società anche il rafforzamento del servizio di controlleria. Il personale delle due società è diventato gruppo omogeneo, con nuova organizzazione e suddivisione di turni, dando priorità alle linee “calde”. In periodi di particolare afflusso, il mese di settembre in primis per l'inizio delle scuole, il personale interno è affiancato da agenti di società esterne con competenze specifiche nel settore e debitamente formati.La presenza dei controllori garantisce il rispetto delle regole, che non significa solo avere un titolo di viaggio valido, ma anche evitare, o perlomeno limitare, situazioni di disturbo e di tensione.“La sicurezza è uno dei parametri che utilizziamo per misurare la qualità del servizio - commenta il Presidente Svt Cristiano Eberle - per questo è un fattore su cui poniamo particolare attenzione. I nostri mezzi trasportano circa 24milioni di passeggeri l'anno ed è naturale che, tra tutti, ci sia qualche “testa calda”. Si tratta, comunque, di casi isolati, che teniamo sotto controllo grazie alle azioni citate, l'accordo con le Forze dell'Ordine, la controlleria unificata, e con una specifica formazione del personale.”