25 giugno 2019- 14:49 Trasporti: Toninelli, 'Art fondamentale per tutela passeggeri e regolazione mercato'

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Ho letto con grande interesse la relazione annuale dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, un’Authority molto importante per tutelare i diritti dei passeggeri, garantire ai cittadini servizi adeguati e regolare il mercato". Lo dice in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in riferimento alla Relazione annuale di Art al Parlamento. Proprio perché, aggiunge, "riteniamo fondamentale il ruolo dell’Art, con il decreto Genova le abbiamo dato più poteri per regolare al meglio l’ambito autostradale. E l’effetto è quella rivoluzione dei pedaggi che stiamo, insieme, mettendo in atto, tutta a favore di chi viaggia e di reali investimenti, soprattutto in sicurezza, che, come ha spiegato bene il presidente Camanzi, non produce alcun blocco degli investimenti, anzi". "Bene anche l'impegno dell’Authority per migliorare i servizi ferroviari. Giusta la scelta di Art di prevedere prescrizioni volte a tutelare la qualità dei servizi, con l’effetto di avere una maggiore puntualità dei treni, sempre a tutela dei passeggeri. La strada da fare è ancora lunga, ma è decisamente quella giusta", sottolinea.