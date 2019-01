11 gennaio 2019- 15:20 Trasporti: Toninelli, 'bene nomina Mortellaro a vertici Ansfisa'

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - “Bene che il consiglio dei Ministri ieri, su mia proposta, abbia nominato l’ingegner Alfredo Principio Mortellaro direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). E’ un passaggio molto importante perché con questa nuova agenzia, nata grazie al decreto Genova, nessun gestore potrà più fare i propri comodi: lo Stato torna a fare lo Stato con i controlli diretti sulla sicurezza delle opere, a tutela di tutti i cittadini”. Lo dichiara in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.“L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – aggiunge Toninelli – nasce per garantire ai cittadini una sorveglianza rigorosa sulla salute delle infrastrutture italiane, siano esse strade, autostrade, viadotti o ferrovie. Il nuovo organismo, infatti, ingloba integralmente le funzioni dell’ex Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF), senza che venga persa alcuna prerogativa ed efficacia nell’opera di vigilanza sulla sicurezza degli operatori ferroviari e di chi viaggia in treno”.