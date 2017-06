TRASPORTI: UNRAE, RALLENTA MERCATO VEICOLI INDUSTRIALI A MAGGIO -6,4%

14 giugno 2017- 10:32

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Centro Studi e Statistiche di Unrae ha elaborato, per il mese di maggio 2017, una stima delle immatricolazioni di veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5t in diminuzione del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2016 (1.930 unità contro 2.061). Nei primi cinque mesi di quest’anno l’incremento stimato, rispetto allo stesso periodo del 2016, si porta a +11,4% (con 9.737 unità contro 8.739).Per i veicoli pesanti, con massa totale a terra uguale o superiore alle 16t, le stime per il mese di maggio registrano una diminuzione del 6% (1.520 unità immatricolate contro 1.617).Nel periodo gennaio–maggio 2017 l’incremento del mercato rispetto allo stesso periodo del 2016 è stato del 13,6% (7.875 unità contro 6.931)."Per la prima volta da quando Unrae, nel gennaio 2016, ha elaborato e pubblicato le proprie stime - commenta Franco Fenoglio, Presidente della Sezione Veicoli Industriali - siamo di fronte al segno 'meno' nell’andamento del mercato dei veicoli industriali in Italia. Il dato non costituisce un sintomo di inversione di tendenza rispetto all’andamento positivo, ma indica indubbiamente un momento di riflessione".