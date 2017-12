TRASPORTO AEREO: A PARIGI 149A RIUNIONE DG ECAC

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Si sono svolti a Parigi la 149a riunione dei direttori generali dell’Aviazione Civile dei 44 Paesi membri dell’Ecac (European Civil Aviation Conference). Ai lavori ha partecipato il dg dell'Enac, Alessio Quaranta, che nel settembre di quest’anno è stato eletto vicepresidente dell’organizzazione europea, e che è intervenuto, in particolare, nella sessione dedicata alla sicurezza. In qualità di Focal Point dell’Ecac per Security & Facilitation, Quaranta, ha riportato agli altri direttori generali, lo stato di implementazione del Programma di Lavoro Ecac del settore per l'anno 2017. A seguire, inoltre, ha relazionato i partecipanti in merito alle novità inerenti il tema della formazione (training) europea nel settore aeronautico, nel suo ruolo di presidente e direttore della Fondazione Easti – European Aviation Security Training Institute, nonché di presidente del consiglio di amministrazione Jaa-TO (Joint Aviation Authorities – Training Organisation). In particolare ha ricordato la recente partecipazione di JAA-TO alla conferenza internazionale Eateo, la firma di un accordo quadro con il UN World Food Programme, e il Programma di Training Assessment offerto agli Stati Membri. Easti e Jaa-TO sono entrambe organizzazioni di carattere internazionale che si occupano, in differenti ambiti, di istruzione e formazione aeronautica, oltre che dell’armonizzazione dello sviluppo delle attività di formazione in tutta Europa.