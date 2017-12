TRASPORTO AEREO: A PARIGI 149A RIUNIONE DG ECAC (2)

7 dicembre 2017- 17:32

(AdnKronos) - L’Ecac, fondata nel 1955, è un’organizzazione intergovernativa, paneuropea che riunisce 44 Paesi membri, oltre che alla Commissione Europea, e che fa parte dell’Icao, con la missione di promuovere il sistema del trasporto aereo europeo in maniera sicura, efficiente e sostenibile e di armonizzare le politiche nel settore dell'aviazione civile tra gli Stati membri.In ambito Ecac, Quaranta ricopre il ruolo di vicepresidente e di responsabile (Focal Point) per la sicurezza intesa come security, ovvero la prevenzione da atti illeciti in ambito aereo e aeroportuale e l’individuazione di eventuali misure di protezione da azioni di terrorismo. Come Focal Point si è occupato di armonizzare misure comuni di protezione, proponendo l’adozione di iniziative concrete non ancora contemplate dalla normativa internazionale, al fine di agire in maniera organica rispetto alle nuove sfide per innalzare ulteriormente il livello della sicurezza del settore.