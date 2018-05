2 maggio 2018- 17:12 Trasporto aereo: Aeromexico aumenta voli Madrid-Città del Messico

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Aeromexico offrirà fino a 16 frequenze settimanali sulla rotta Madrid-Città del Messico, tra il 15 giugno e il 25 ottobre di quest'anno, per soddisfare le esigenze dei propri clienti durante l'alta stagione. Ad annunciarlo è la compagnia aerea in una nota. Il lunedì, il venerdì e il sabato Aeromexico effettuerà tre voli giornalieri non-stop per fornire un prodotto più competitivo e di alta qualità.Nel 2017, la rotta ha servito quasi il 14% in più di passeggeri, rispetto allo stesso periodo del 2016. Grazie a questo aumento di frequenze, la compagnia aerea continuerà ad offrire ai suoi clienti maggiori possibilità di collegamento con il resto del Messico e dell'America Latina.