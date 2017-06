TRASPORTO AEREO: AIR SERBIA DA OGGI DECOLLA DA VENEZIA

1 giugno 2017- 12:14

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - Air Serbia, compagnia aerea nazionale della Repubblica di Serbia, collega da oggi Venezia con Belgrado con quattro voli a settimana. Il primo volo in arrivo da Belgrado è atterrato alle ore 8.30 di questa mattina all’aeroporto Marco Polo dove è stato accolto con il tradizionale “angelo d’acqua”, il saluto inaugurale dei Vigili del Fuoco. La partenza per Belgrado è avvenuta alle 10.05.In arrivo a Venezia con il primo volo, una delegazione con a capo Zorana Mihajlovic, Vice Primo Ministro della Repubblica di Serbia e Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e delle infrastrutture; Giuseppe Manzo, Ambasciatore d’Italia in Serbia e alcuni rappresentanti di Air Serbia, primo tra tutti l’Amministratore Delegato Dane Kondic.Il volo odierno è stato operato eccezionalmente con un Airbus A319 (YU-APJ) intitolato a Dejan Stankovic, il famoso calciatore serbo residente in Italia. Il collegamento, operativo lunedì, martedì, giovedì e domenica, sarà effettuato con aeromobile turboelica, ATR 72 da 70 posti. La tariffa di andata e ritorno per la tratta Venezia – Belgrado partirà da 134 Euro, tasse e supplementi inclusi.