TRASPORTO AEREO: AIR SERBIA DA OGGI DECOLLA DA VENEZIA (2)

1 giugno 2017- 12:14

(AdnKronos) - (Adnkronos)- Dane Kondic, Amministratore Delegato di Air Serbia, ha dichiarato: "Siamo lieti di collegare la capitale serba a Venezia, la nostra terza destinazione in Italia dopo Milano e Roma. Si è aperta da poco la tanto attesa 57^ Biennale d’Arte che, insieme ad altre attrazioni quali la Basilica di San Marco, il Canal Grande e Piazza San Marco, costituisce un motivo importante per visitare la città questa estate. Il nuovo servizio su Venezia, con una capacità di 560 posti a settimana, offre ai nostri ospiti molteplici soluzioni di viaggio, favorendo sia trasferte di lavoro che weekend lunghi e vacanze. Abbiamo inoltre programmato gli orari in modo tale da garantire, da e per Venezia, comode connessioni alla rete di voli regionali, attraverso il nostro hub di Belgrado”. “L’apertura del nuovo collegamento con Belgrado è una grande soddisfazione per l’Aeroporto di Venezia che, assieme ad Air Serbia, ha attivamente lavorato allo studio di fattibilità della rotta - conferma Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo Save, società di gestione del Marco Polo – forti infatti sono le relazioni economiche che intercorrono tra il nostro Nord-Est e la Serbia, a cui il nuovo volo darà ulteriore impulso, facilitando gli spostamenti dell’utenza imprenditoriale e favorendo le connessioni verso tutta l’area balcanica, attraverso l’hub di Belgrado.”Del nuovo “ponte” tra Venezia e Belgrado beneficeranno anche le oltre 70.000 persone di etnia serba che risiedono nel bacino d’utenza del Marco Polo.