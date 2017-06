TRASPORTO AEREO: AIRBUS, IN PROSSIMI 20 ANNI NECESSARI QUASI 35 MILA AEREI (3)

9 giugno 2017- 13:52

(AdnKronos) - Nel corso dei prossimi 20 anni si prevede che la regione Asia-Pacifico riceva il 41% dei nuovi aeromobili, seguita dall’Europa, 20%, e dal Nord America, 16%. Il numero di persone provenienti dalle classi medie raddoppierà, raggiungendo i cinque miliardi, e la creazione della ricchezza farà si che l’aviazione sia ancora più accessibile, in particolare all’interno delle economie emergenti, dove è previsto che le spese collegate al trasporto aereo raddoppino. Per quanto riguarda il segmento degli aeromobili a doppio corridoio, e in particolare la Famiglia A330, la Famiglia A350 XWB e l’A380, Airbus prevede una domanda di circa 10.100 aeromobili, per un controvalore di USD 2.900 miliardi. Per quanto riguarda il segmento degli aeromobili a corridoio singolo, e in particolare la Famiglia A320neo, Airbus prevede una domanda di circa 24.810 aeromobili, per un controvalore di USD 2.400 miliardi. I vettori che desiderano incrementare la loro capacità scegliendo l’A321, l’aeromobile di maggiore capacità della Famiglia A320, beneficeranno di nuove opportunità grazie all’A321neo, che offre un’autonomia di circa 4.000 mn e di un risparmio senza pari in termini di consumi di carburante. Nel 2016 l’A321 ha costituito oltre il 40% delle consegne e oltre il 60% degli ordini degli aeromobili a corridoio singolo.