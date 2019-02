6 febbraio 2019- 21:25 Trasporto aereo: avviato al Mit tavolo confronto sindacati-Enav

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Si è tenuto oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo di confronto tra i sindacati e l’Enav in merito al rinnovo contrattuale e il piano industriale 2018-2022. L’incontro, si legge in una nota del ministero, è stato occasione per avviare un dialogo tra le parti, presente il ministero, che sembra auspicabilmente potersi concludere con un accordo a tutela dei lavoratori e che possa anche scongiurare lo sciopero dei controllori di volo indetto per il 15 febbraio prossimo.