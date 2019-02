5 febbraio 2019- 14:12 Trasporto aereo: compagnia Germania dichiara bancarotta, stop a voli(2)

(AdnKronos) - La compagnia Germania parla di difficoltà finanziarie dovute a "eventi imprevedibili" quali "il forte aumento dei prezzi del carburante e il contestuale indebolimento dell'euro rispetto al dollaro, considerevoli ritardi nell'ingresso di aerei in flotta e un inusuale alto numero di casi di manutenzione". Il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, ha dichiarato di non vedere ragioni per un aiuto di Stato. "Questo è un caso di economia di mercato", ha detto.La sussidiaria basata in Svizzera Germania Flug Ag e la bulgara Eagle non sono interessate dalla bancarotta. Le difficoltà finanziarie di Germania sono emerse pubblicamente nello scorso gennaio. La compagnia, fondata nel 1986 e dal 2009 basata a Berlino, trasportava 4 milioni di passeggeri e offriva voli per oltre 60 destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.