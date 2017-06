TRASPORTO AEREO: DA ANTITRUST MULTA 1 MLN A BRITISH ED ETIHAD

23 giugno 2017- 14:28

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Maxi multa dell'Antitrust a British Airways ed Etihad. L’Autorità ha sanzionato le due compagnie per un totale di un milione di euro per una pratica commerciale scorretta, consistente nell’omessa informativa ai consumatori, durante la procedura di acquisto on line dei biglietti A/R o sequenziali, circa esistenza, condizioni e limiti della cosiddetta no-show rule, nonché nella mancata predisposizione di una procedura idonea a consentire al passeggero, senza costi aggiuntivi, la fruizione del volo di ritorno (e delle tratte successive del viaggio di andata multi-tratta), anche in caso di mancata utilizzazione del volo di andata o del segmento precedente previsto nel biglietto già acquistato. Nel contempo, l’Autorità ha accolto gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm ad informare adeguatamente il consumatore sull’esistenza e le modalità applicative di tale regola e ad implementare una procedura intesa a consentire al passeggero la fruizione, senza oneri, dei voli successivi, qualora avverta tempestivamente la compagnia della sua intenzione. La “no show rule” è una regola tariffaria diffusa nel trasporto aereo secondo la quale al passeggero che non si presenti all’imbarco del volo di andata – o, in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente - è imposta la cancellazione della tratta di ritorno / successiva contemplata nel biglietto già acquistato, oppure il ricalcolo della tariffa originariamente corrisposta. Già in passato (Alitalia, Air France, Lufthansa, Brussels Airlines), l’Autorità ha ritenuto che l’applicazione della no show rule, in sé lecita, dovesse essere accompagnata da un’adeguata informativa alla clientela, nonché declinata dalle compagnie aeree in modo da contemperare i legittimi interessi commerciali delle stesse all’efficiente allocazione delle proprie risorse con gli interessi dei consumatori alla fruizione integrale del biglietto aereo A/R o sequenziale già acquistato e regolarmente pagato e nel rispetto di condizioni chiare e trasparentemente comunicate dai professionisti.