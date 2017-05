TRASPORTO AEREO: DA VENEZIA AIR TRANSAT DECOLLA VERSO IL CANADA

3 maggio 2017- 15:24

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - La compagnia aerea canadese Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse, conferma i suoi investimenti sull'aeroporto Marco Polo Venezia con 5 voli non stop per il Canada. La compagnia riprende suoi collegamenti diretti dal 6 maggio con la rotte da Venezia alla volta di Montréal e Toronto.Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia saranno disponibili tre collegamenti non-stop settimanali per Montréal (sabato dal 6 maggio, domenica dal 21 maggio e venerdì dal 23 giugno) e due collegamenti non-stop settimanali per Toronto (sabato dal 6 maggio, domenica dal 21 maggio), in totale 5 voli non stop per il Canada (Toronto e Montréal).I voli Venezia-Toronto e Venezia-Montréal sono disponibili con una tariffa a partire da 383 euro A/R, tasse incluse in classe economica, includono 1 pezzo di bagaglio da 23 Kg, i pasti, intrattenimento di bordo (con schermi personali sugli A330 e tramite App A Cinepulus da scaricare sul proprio device). I collegamenti sono operati con Airbus A330 (333 Economy – 12 Club) e A310-300 (238 Economy - 12 Club).