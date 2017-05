TRASPORTO AEREO: DA VENEZIA AIR TRANSAT DECOLLA VERSO IL CANADA (2)

3 maggio 2017- 15:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “L'aeroporto di Venezia rappresenta un punto di riferimento consolidato per Air Transat e continua ad essere strategico per lo sviluppo del bacino nord est – commenta Tiziana Della Serra, Sales Marketing Director Air Transat per l’Italia – Da Venezia Air Transat ha aperto i voli diretti nel 2009 collegando per la prima volta Venezia al Canada da allora l’impegno e i voli non stop sono stati costantemente implementati. Grazie poi ai voli in connessione operati da Air Transat è altresì possibile raggiungere comodamente Vancouver 2 volte a settimana via Toronto da Venezia (sabato e domenica) e 1 volta a settimana via Montreal (venerdi)sempre da Venezia ampliando l’offerta sulla destinazione Canada” conclude Della Serra.“I collegamenti diretti di linea tra il Canada e Venezia rappresentano una componente fondamentale del network intercontinentale del Marco Polo. Avviati nel 2009 proprio da Air Transat, che ha saputo cogliere per prima, la potenzialità dei flussi dal Nord-Est Italia - commenta Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo Save, società di gestione dell’aeroporto di Venezia- Prima dell’avvento dei servizi diretti, i passeggeri che volavano tra Venezia ed il Canada erano circa 20mila l’anno, volume che nel 2016 ha superato le 160mila unità, rappresentando il 20% del traffico complessivo tra il Canada e l’Italia. Riteniamo quindi strategica la partnership con Air Transat per rafforzare ulteriormente la rete di collegamenti con il Canada”.Air Transat offre anche opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e ripartire da un’altra senza alcun costo aggiuntivo: un modo semplice e conveniente per visitare più città in un solo viaggio.