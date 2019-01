11 gennaio 2019- 12:43 Trasporto aereo: dalle 13 scioperi 4 ore personale Enav

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Scattano alle ore 13 gli scioperi nazionali di 4 ore del personale dell'Enav proclamati, per oggi, dalle sigle Unica, Ugl-ta e Assivolo Quadri che incroceranno e braccia dalle 13 alle 17. Oltre a queste astensioni dal lavoro, sono in programma una serie di agitazioni locali al Centro di Controllo d’Area di Roma, al Centro di Controllo d’Area di Milano, al Centro di Controllo d’Area di Brindisi, negli aeroporti di Milano Linate, Catania, Torino Caselle, Genova, Perugia e Pescara. Saranno comunque garantite, come ha comunicato l'Enav nel giorni scorsi, le prestazioni indispensabili secondo norma vigente.