5 dicembre 2018- 18:32 Trasporto aereo: Ecac, +1,9% anno, 160 mln passeggeri non voleranno in 2040

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Nei cieli europei, per il traffico aereo è prevista una crescita annua del traffico aereo dell'1,9% fino al 2040 e ci sarà una richiesta di 1,5 milioni di voli in più di quanti potranno essere gestiti, comportando che 160 milioni di passeggeri non riusciranno a volare. E' quanto emerge da uno studio dell'Ecac, l'organizzazione intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (i 28 comunitari più 16 non comunitari) e che fa parte dell’Icao, che è stato al centro del confronto al forum sulla crescita sostenibile dell'aviazione che si è svolta a Parigi e che si è focalizzato sulle sfide e vincoli che deriveranno da questa crescita che, pertanto, richiederà la realizzazione di ulteriori infrastrutture e investimenti, nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente. Al Forum hanno hanno partecipato il direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta e il direttore Sviluppo Studi Economici e Tariffe dell’Enac, Maria Elena Taormina, presenti anche a un altro importante appuntamento nella capitale francese, la 151a riunione dei Direttori Generali dell’Aviazione Civile dei 44 Paesi membri dell’Ecac.In apertura dei lavori della 151a riunione dei Direttori Generali dell’Aviazione Civile dei Paesi membri dell’Ecac, è stato dato mandato al Direttore Quaranta per la firma, da parte degli Stati membri Ecac, dell’emendamento al contratto con la Commissione Europea per l’estensione di ulteriori sei mesi, fino al 30 aprile 2020, del Progetto CASE – Civil Aviation Security in Africa and the Arabian Peninsula, finanziato dall’UE e implementato dall’ECAC.