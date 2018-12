5 dicembre 2018- 18:32 Trasporto aereo: Ecac, +1,9% anno, 160 mln passeggeri non voleranno in 2040 (2)

(AdnKronos) - Quaranta ha relazionato i presenti in merito ai principali temi trattati nella seconda Conferenza di alto livello sulla security dell’aviazione (Second High-Level Conference on Aviation Security - HLCAS/2). Nel corso della Conferenza che si è svolta a Montreal a fine novembre, il DG dell’Enac ha coordinato, insieme alla Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea dell’Austria, le posizioni dell’Europa rispetto ai temi trattati. In merito ai risultati raggiunti dalla Conferenza, Quaranta ha evidenziato: l'adozione di una Dichiarazione politica volta a guidare le prossime attività ICAO e ad affermare l'impegno e la responsabilità degli Stati e delle organizzazioni a migliorare la sicurezza dell'aviazione, in base alle priorità individuate, ovvero gestione dei rischi, risposta alle minacce lato terra, interne, chimiche, alla cyber security e collegate all'utilizzo dei droni; l'adozione di un Comunicato per sottolineare l’importanza della security nell'ambito del sistema globale dell'aviazione, la necessità di fronteggiare le minacce emergenti e in continua evoluzione rispetto al trasporto aereo internazionale; l'importanza di rafforzare la cooperazione; la collaborazione nelle attività di capacity building a beneficio degli Stati che ne hanno necessità. Tra i numerosi temi oggetto del meeting, i direttori generali hanno avviato la discussione sulle priorità strategiche in vista della 40a Assemblea Generale dell’ICAO che si svolgerà nell’autunno del 2019. Al riguardo, Quaranta ha illustrato le priorità europee nel settore security, emerse in seno alla recente Conferenza di Montreal, alle quali corrisponde una serie di raccomandazioni che saranno sottoposte alla approvazione del Consiglio Icao: le minacce interne e il ruolo della cultura della sicurezza; la revisione dell'USAP (Universal Security Audit Programme) e l’implementazione del GASeP; miglioramento dell'efficienza delle attività di capacity-building.