5 dicembre 2018- 18:32 Trasporto aereo: Ecac, +1,9% anno, 160 mln passeggeri non voleranno in 2040 (3)

(AdnKronos) - I direttori generali, inoltre, hanno condiviso i recenti sviluppi in materia di aviazione civile a livello europeo; hanno analizzato i risultati del semestre di Presidenza dell’Austria e le priorità della Presidenza rumena che seguirà. I partecipanti si sono anche soffermati sugli importanti traguardi conseguiti nel 2018 nelle varie aree di attività Ecac. Rispetto al settore security, Quaranta ha illustrato i risultati nei seguenti ambiti: capacity building, in termini di audit, corsi di formazione e workshop erogati; vulnerability assessment, rispetto all’analisi della vulnerabilità interna e lato terra e i corsi di formazione e certificazione svolti; -progetto EaP/CA, con riguardo all'estensione degli obiettivi e le relative attività; - progetto CASE - Civil Aviation Security in Africa and the Arabian Peninsula, enumerando le attività svolte e il partenariato con ACAO (Arab Civil Aviation Organization - già ACAC), oltre che con AFCAC (African Civil Aviation Commission) e WAEMU (West African Economic and Monetary Union); - gruppi di security, con riferimento alla revisione degli Annessi alla Parte 2 del Documento 30, dell'Aviation Security Handbook ECAC e dei requisiti di prestazione per gli strumenti di sicurezza. Riguardo all'area Facilitazioni, Quaranta ha ricordato, tra le varie attività svolte, l'adozione dei nuovi Annessi al Documento 30 in tema di passeggeri a mobilità ridotta, il workshop sul tema salute tenutosi a Dublino il 23 ottobre scorso e la preparazione del decimo Panel ICAO sulle Facilitazioni. Inoltre, il Direttore dell’Easa, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, ha fornito un aggiornamento sui risultati dell'agenzia e sugli sviluppi in materia di sicurezza e il Direttore generale di Eurocontrol ha presentato i più recenti dati in merito al controllo della navigazione aerea europea.