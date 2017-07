TRASPORTO AEREO: ENAC, A SINGAPORE FORUM LEADER MONDIALI AVIAZIONE (2)

13 luglio 2017- 17:48

(AdnKronos) - Nel suo intervento Quaranta ha portato l’esperienza maturata nell’ambito del progetto Icao (International Civil Aviation Organization) denominato Corsia (Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation), il sistema di gestione globale per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal traffico aereo internazionale attraverso un approccio basato su miglioramenti tecnologici e operativi. Quaranta, inoltre, ha sottolineato l’importanza di procedere rapidamente all’implementazione dell'accordo raggiunto lo scorso anno nel corso della 39a Assemblea Generale dell’Icao relativo all’obiettivo di crescita zero dell’inquinamento derivato dal trasporto aereo e ha evidenziato come l'esperienza già acquisita dall'Europa in questo campo possa essere utilmente messa a servizio della comunità mondiale.