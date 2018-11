15 novembre 2018- 14:10 Trasporto aereo: Enac a Ue, individuare servizi minimi in prezzo biglietto(3)

(AdnKronos) - "La liberalizzazione del mercato - prosegue il dg Quaranta - ha indiscutibilmente comportato benefici sociali, economici e di coesione territoriale in tutta Europa. Riteniamo, però, che alcuni servizi, tra cui quelli oggetto della richiesta alla Commissione europea, siano connessi alla dignità del passeggero e non possono essere lasciati totalmente alla discrezionalità del mercato e degli interessi economici delle compagnie". "L'Enac auspica che il percorso proposto venga condiviso dalla Commissione europea e venga così avviato al più presto l'iter regolatorio per tutte le compagnie che operano nell'Unione europea", conclude il direttore generale dell'Enac.