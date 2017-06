TRASPORTO AEREO: ENAC, BENE SICUREZZA, IN 2016 MANTENUTI ALTI LIVELLI

6 giugno 2017- 10:00

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Nel 2016, sul piano nazionale il trasporto commerciale ha mantenuto gli alti livelli di sicurezza conseguiti negli ultimi anni, in coerenza con gli obiettivi posti dalla regolamentazione comunitaria. E' quanto emerge dal Rapporto presentato oggi dall'Enac. "I temi relativi alla sicurezza continuano a rimanere prioritari in ogni singola attività dell’Enac e a orientarne tutte le azioni", sottolinea l'ente nazionale dell'aviazione civile. Sul piano internazionale nel 2016 sono stati operati 40,8 milioni di voli e trasportati più di 3,7 miliardi di passeggeri con un incremento di circa il 6% rispetto all’anno precedente. Nel trasporto commerciale si sono registrati 65 incidenti di cui 10 fatali, per un totale di 268 vittime, con un rateo di 0,15 incidenti fatali per ogni milione di voli. Solo 4 di questi incidenti mortali riguarda voli con passeggeri, mentre gli altri 6 hanno coinvolto voli cargo. La statistica conferma, pertanto, il raggiungimento di una reale stabilizzazione dei livelli di sicurezza e che, per ottenere ulteriori incrementi saranno necessari sforzi aggiuntivi nonché l’introduzione di miglioramenti tecnologici che consentano un ulteriore step evolutivo in tale direzione.