28 novembre 2018- 20:00 Trasporto aereo: Enac convoca Dat su disservizi Lampedusa e Pantelleria

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - La compagnia danese Danish Air Transport (Dat) che opera i collegamenti tra Catania e Palermo e le isole di Pantelleria e Lampedusa in regime di oneri di servizio pubblico, è stata convocata oggi presso la Direzione Generale dell’Enac a seguito delle frequenti interruzioni del servizio aereo con le due isole della Sicilia, che stanno comportando disagi per i passeggeri. La Dat, sottolinea l'Enac in una nota, è stata chiamata a fornire informazioni chiare e dettagliate in merito ai disservizi riscontrati, alle azioni che la società ha già posto in essere per far fronte alle criticità e a quelle che realizzerà per evitare che si ripetano in futuro.L’Enac ha richiamato la Dat al rispetto degli obblighi della convenzione stipulata per effettuare le rotte in continuità territoriale con contributi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza e alla qualità dei servizi resi ai passeggeri. La società ha fornito elementi di dettaglio sulle azioni attuate e in corso di attuazione per garantire il corretto adempimento della convenzione e il contemporaneo rispetto delle normative in tema di safety. Su questi ultimi aspetti, l’Enac ha anticipato al vettore "l'intenzione di realizzare visite ispettive sia presso l'operatore, sia sulla ditta di manutenzione, in coordinamento con le Autorità dell'Aviazione Civile competenti". L’Enac continuerà a effettuare il monitoraggio sulla Dat attraverso le proprie strutture competenti, verificando il rispetto degli impegni assunti, in un dialogo costante con la compagnia finalizzato ad assicurare l’efficienza dei collegamenti.