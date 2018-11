21 novembre 2018- 14:18 Trasporto aereo: Enac convoca Dat su disservizi voli Pantelleria

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Il presidente dell’Enac Vito Riggio ha chiesto alla direzione generale di convocare con urgenza la compagnia danese Dat, Danish Air Transport, che opera i collegamenti tra Catania e Palermo e le isole di Pantelleria e Lampedusa, in regime di oneri di servizio pubblico. La convocazione si rende necessaria, spiega l'Enac, a causa delle frequenti interruzioni del servizio aereo con l’isola di Pantelleria che stanno comportando notevoli disagi per i passeggeri che hanno voli prenotati su tali rotte. La Dat è chiamata a fornire informazioni chiare e dettagliate in merito ai disservizi e alle azioni che la società intende porre in essere per far fronte alle criticità e rispettare, quindi, gli obblighi della convenzione, in base al contratto stipulato con l’Enac per effettuare tali collegamenti in continuità territoriale con contributi pubblici.