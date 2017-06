TRASPORTO AEREO: ENAC, DA VOLOTEA IMPEGNO SU EFFICIENZA E SICUREZZA VOLI

1 giugno 2017- 16:18

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Volotea conferma l'interesse ad operare in Italia ed porrà in essere "tutti gli sforzi per continuare a garantire efficienza e sicurezza nei collegamenti, nel rispetto delle norme a tutela dei passeggeri, in un’ottica di miglioramento dei servizi e di ulteriore crescita del proprio network". Sono questi gli impegni assicurati dalla compagnia aerea nel corso dell'incontro convocato dall’Enac a seguito di alcuni disservizi che si sono verificati lo scorso 21 maggio sulle tratte Napoli-Verona e Verona-Catania. Erano presenti alla riunione le strutture tecnico-operative e le strutture economiche dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. L’Enac, riferisce una nota dell'ente, ha evidenziato alcune criticità che hanno interessato le operazioni del vettore sul territorio italiano nell'ultimo periodo. Criticità che hanno riguardato principalmente la riprotezione dei passeggeri a seguito di ritardi prolungati e cancellazioni di voli dovuti ad alcuni inconvenienti tecnici, le informative agli utenti negli aeroporti in occasione di tali disservizi e, più in generale, il rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Diritti del Passeggero e dei relativi Regolamenti comunitari, nonché la qualità dei servizi. L’Enac, anche in vista dell’aumento di traffico durante il periodo estivo, ha richiesto al vettore di presentare un piano concreto di azioni correttive da intraprendere per superare le criticità emerse e per evitare la possibilità di ripetersi di disservizi per i passeggeri. Il piano sarà esaminato in una successiva riunione già convocata per il prossimo 26 giugno, presso la sede centrale dell’Ente, all’esito della quale l’Enac si riserva di valutare eventuali azioni.