14 marzo 2019- 19:14 Trasporto aereo: Enac incontra operatori per coordinare stagione estiva

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - L'Enac incontra tutti gli operatori del settore, in occasione dell’avvio della stagione estiva che, per l’aviazione commerciale, va da fine marzo a fine ottobre. L'incontro, che si è svolto presso la direzione generale alla presenza del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è stato finalizzato a un coordinamento generale preventivo di tutto il comparto per garantire e innalzare ulteriormente la sicurezza del volo e la qualità dei servizi resi agli utenti.L'Enac ha invitato i responsabili delle varie componenti del settore ad attuare ogni azione necessaria a rendere sempre più sicuri e fluidi gli spostamenti aerei, in termini di efficienza e puntualità; evitare possibili inconvenienti e disagi; verificare preventivamente l’adeguata disponibilità di risorse umane e di mezzi; monitorare la puntualità dei voli; garantire la qualità dei servizi; rispettare i diritti dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, agli anziani e ai soggetti non autosufficienti.Questo incontro, sottolinea il presidente dell'Enac, Nicola Zaccheo, "rappresenta l’occasione per conoscere di persona tutti voi, a distanza di pochi giorni dal perfezionamento della mia nomina, e per iniziare a lavorare insieme. L’obiettivo è quello di raccogliere le sfide di un settore che cresce rapidamente e che si evolve dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, tenendo sempre presente che il passeggero è il centro del sistema e attorno alle sue esigenze deve ruotare tutto".