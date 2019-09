28 settembre 2019- 19:08 Trasporto aereo: Enac, Italia riconfermata tra nazioni leader aviazione civile

Roma, 28 set. (AdnKronos) - L’Italia riconfermata tra le Nazioni leader dell’aviazione civile mondiale alla 40a Assemblea Generale dell’Icao (International Civil Aviation Organization), l’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati, in corso a Montreal, in Canada. Durante l'Assemblea in corso in Canada si è svolta l’elezione del Consiglio, l’organo esecutivo dell’Icao, composto da 36 membri, suddivisi in tre fasce che, per categoria di rilevanza, rappresentano i Paesi con una significativa storia industriale aeronautica e un’incisiva politica del trasporto aereo, al quale assegnare la missione di governo per il successivo triennio. L’Italia, prima classificata con 160 voti su 168 votanti, pari merito con la Cina, e prima tra le Nazioni europee, con questo un risultato di grande rilievo è stata riconfermata in prima fascia, tra le Nazioni leader dell’aviazione civile mondiale. L’elezione in prima fascia è una riconferma dell’autorevolezza, nel settore aereo internazionale, dell’Italia e del lavoro svolto dall’Enac, dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal ninistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla delegazione italiana che rappresenta permanentemente il nostro Paese presso Montreal, sede dell’Icao. La conferma nella prima fascia, riveste una rilevanza maggiore dato che i 36 Stati che faranno parte del Consiglio, dovranno designare, nel prossimo mese di novembre, il presidente Icao per il triennio 2020-2022. Per la posizione di presidente Icao, l'Ecac (European Civil Aviation Conference), organizzazione pan-europea composta da 44 Stati membri, ha selezionato l’italiano Salvatore Sciacchitano come candidato unico europeo.