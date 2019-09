28 settembre 2019- 19:08 Trasporto aereo: Enac, Italia riconfermata tra nazioni leader aviazione civile (2)

(AdnKronos) - Sciacchitano è stato vice direttore generale dell’Enac e segretario esecutivo dell’Ecac. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, accoglie con estrema soddisfazione la notizia: "L’Italia continua a svolgere un ruolo determinante nell’aviazione civile internazionale. Essere stati riconfermati nella prima fascia, e soprattutto esserci classificati primi, ci inorgoglisce e ci spinge a dare maggiore impulso al settore", sottolinea il ministro. "La riconferma del nostro Paese in prima fascia consolida la posizione strategica nel settore dell’aviazione civile internazionale", commenta il presidente Enac Nicola Zaccheo. "L’Italia è membro del Consiglio dell’Icao dal 1951 e dal 1962 è in prima fascia. Da allora partecipa al raggiungimento degli obiettivi strategici comuni che puntano in particolare all’innovazione e al progresso del mondo aeronautico. I traguardi che abbiamo contribuito a ottenere nel corso degli anni, hanno portato a questo prestigioso risultato che evidenzia il riconoscimento e l’apprezzamento di tutti i Paesi membri dell’Icao", sottolinea. Ora, aggiunge Zaccheo, "l’impegno comune è quello di appoggiare la candidatura del nostro Sciacchitano quale presidente dell’Icao auspicando possa portare al risultato sperato nelle elezioni del prossimo novembre. Sarebbe motivo di forte orgoglio non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa dato che nel corso dei 75 anni di vita dell’Icao questo ruolo non è mai stato coperto da un europeo".