TRASPORTO AEREO: ENAC, OGGI WORKSHOP SU SISTEMA ICAO RIDUZIONE CO2 (2)

17 luglio 2017- 17:34

(AdnKronos) - Dalla 39a Assemblea Generale dell’Icao che si è svolta a Montreal nel settembre 2016, infatti, è emersa l’indicazione di implementare il sistema Corsia che rappresenta uno degli elementi fondamentali nel pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento della crescita zero delle emissioni di CO2 a partire dal 2020, nel quadro degli obiettivi dell’accordo COP21 di Parigi sul clima. Nel corso del workshop odierno si sono susseguiti interventi tecnici su argomenti come le politiche di protezione ambientale, la crescita zero di emissioni di CO2, i carburanti alternativi sostenibili da impiegare nel settore. Sul tema della tutela ambientale, peraltro, la scorsa settimana il Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta era intervenuto come relatore al 6° World Civil Aviation Chief Executives Forum che si è svolto a Singapore, portando l’esperienza maturata nell’ambito del sistema EU ETS (European Union Emission Trading System) rilevante per il progetto Corsia dell’Icao.