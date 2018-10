17 ottobre 2018- 11:50 Trasporto aereo: Enac presenta Icao piano assistenza vittime (2)

(AdnKronos) - Con la prima edizione della Circolare emanata nel 2014, l’Italia è tra i primi Paesi in Europa a elaborare un piano ad hoc in cui trovano applicazione gli indirizzi dell’Icao, in base ai quali gli Stati membri devono garantire che tutte le compagnie aeree registrate sul loro territorio dispongano di un piano di assistenza alle vittime e ai loro familiari, assicurando, tra l’altro, il coordinamento tra gli attori che devono attuare tale assistenza.La Circolare 'Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari' comprende un opuscolo in appendice in cui sono indicati i diritti delle vittime di incidenti aerei e dei loro familiari, tra cui le informazioni di natura pratica necessarie per affrontare le difficoltà immediatamente successive all’evento.