TRASPORTO AEREO: ENAC, QUARANTA NOMINATO DIRETTORE EASTI

28 luglio 2017- 14:00

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Il direttore generale, Alessio Quaranta, a partire dal prossimo 1° agosto, assumerà provvisoriamente la carica di direttore della Fondazione Easti – European Aviation Security Training Institute, di cui è già presidente da marzo 2017 e membro del consiglio di amministrazione da novembre 2014. Il duplice incarico di Quaranta, svolto a titolo gratuito come gli altri incarichi internazionali di cui è titolare, ha come obiettivo principale il rilancio delle attività della Fondazione Easti e il rafforzamento della struttura come associato dell’Ecac al fine di migliorare la capacità di sviluppare e offrire formazione d’eccellenza e consolidare il ruolo strategico di centro di ricerca e cooperazione europea in ambito di sicurezza del trasporto aereo.