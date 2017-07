TRASPORTO AEREO: ENAC, QUARANTA NOMINATO DIRETTORE EASTI (2)

28 luglio 2017- 14:00

(AdnKronos) - L’affidamento di ruoli prestigiosi ai vertici e i dirigenti dell’Enac, evidenziano ancora una volta, il ruolo di rilievo che l’aviazione civile italiana occupa nei consessi internazionali del settore. La Fondazione Easti, creata nel 1997, si occupa di ricerca e formazione in tema di security, prevenzione da atti illeciti in ambito aereo e aeroportuale. Da vent’anni realizza importanti corsi di formazione, forum e workshop finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza dell’aviazione civile e alla promozione della cooperazione interregionale in materia. Easti, al pari del Joint Aviation Authorities Training Organization, l’organismo europeo che si occupa di formazione in tema di sicurezza aerea di cui Alessio Quaranta presiede il Consiglio di Amministrazione e del quale è stato anche Direttore, è un ente associato dell’Ecac (European Civil Aviation Conference), organismo paneuropeo formato da 44 Stati europei. La nomina del Direttore Quaranta a Direttore della Fondazione Easti, va ad aggiungersi ad altri ruoli di prestigio ricoperti dal dg Enac in organizzazioni internazionali.