TRASPORTO AEREO: ENAC, RAGAZZO AUTISTICO VIAGGIA SENZA ACCOMPAGNATORI (2)

24 luglio 2017- 14:56

(AdnKronos) - L’obiettivo, sottolinea l'Enac, è accompagnare questi passeggeri alla scoperta del viaggio, in tutte le sue fasi, dal check-in ai controlli di sicurezza, rendendo l’aeroporto un luogo familiare nel quale sentirsi a proprio agio. Ogni situazione viene attentamente valutata dalla società di gestione dell’aeroporto di partenza, dalla compagnia aerea, dai familiari e dai medici, ma il traguardo che oggi Nicola ha raggiunto dimostra che, in determinate condizioni e con la collaborazione di tutti, si possono continuare ad abbattere barriere. Quando questa buona cooperazione si unisce a una costante azione di informazione specializzata realizzata dalle associazioni centrali e territoriali che seguono le tematiche afferenti lo spettro autistico, anche persone come Nicola possono usufruire, con percorsi dedicati, del trasporto aereo con elevata autonomia e libertà.