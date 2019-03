14 marzo 2019- 19:17 Trasporto aereo: Enac, tra 2017 e 2021 investimenti per 3,8 mld

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Nel periodo 2012 – 2016 i Contratti di Programma in deroga (sistemi aeroportuali di Roma e Milano e aeroporto di Venezia) hanno portato a 1,82 miliardi di investimenti realizzati su 1,84 miliardi programmati. Nel periodo tra il 2017 e il 2021 sono previsti investimenti per i Contratti di Programma in deroga di 3 miliardi. Quelli pianificati per tutti gli altri scali sono 800 milioni. Il totale degli investimenti in questo periodo è di 3,8 miliardi di euro. E' quanto emerge dai dati di traffico 2018 che sono stati anticipati dall'Enac in occasione dell'incontro con gli operatori di settore.