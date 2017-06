TRASPORTO AEREO: ETHIOPIAN AUMENTA VOLI PER SEYCHELLES

5 giugno 2017- 16:55

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Ethiopian Airlines aggiungerà un volo settimanale il sabato per le Seychelles dal 6 dicembre 2017. Ad annunciarlo è la compagnia in una nota. "Il trasporto aereo è una componente vitale del turista ed è un fattore molto importante per la crescita economica in generale, la Ethiopian Airlines serve il nostro continente da 70 anni e offre collegamenti per più di 54 città africane", dichiara Busera Awel, chief officer commercial di Ethiopian Airlines,"Le Seychelles - prosegue il manager della compagnia - essendo una meta turistica leader dell'Africa, con i suoi arcipelaghi naturali, Ethiopian Airlines ha deciso di aggiungere un sesto volo settimanale per fornire più opzioni per i passeggeri che volano da qualsiasi parte del mondo verso le Seychelles e viceversa attraverso l’hub strategico ad Addis Abeba. Secondo la nostra strategia di crescita continueremo a incrementare la nostra presenza in Africa, al fine di promuovere e facilitare la crescita nei settori di business travel e del turismo." Ethiopian offre inoltre tariffe speciali per i pacchetti turistici anche per altre mete turistiche africane come: le Cascate Vittoria, Antananarivo, Guinea Conakry e Gaborone.