TRASPORTO AEREO: ETHIOPIAN INAUGURA NUOVO CARGO TERMINAL

22 giugno 2017- 16:57

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Ethiopian Airlines è pronta ad inaugurare il suo nuovo Cargo Terminal II durante il secondo “Forum ICAO Global Air Cargo Development” che la compagnia ospiterà dal 27 al 29 giugno 2017. Con una superficie totale di 150.000 mq di terreno, il nuovo Terminal Cargo comprende servizi quali il magazzino per le merci deperibili con il deposito della catena del freddo completamente automatizzato con le ultime tecnologie ETV (Elevating Transport Vehicle), si aggiungono gli edifici adibiti ad uffici, un’area che ospita altri 5 velivoli di trasporto merci, parcheggi per camion, mensa e lavanderia per i dipendenti. Il nuovo Terminale Cargo è inoltre dotato di diverse camere climatiche per la gestione di prodotti sensibili alla temperatura quali prodotti agricoli freschi, farmaceutici ecc. "Lo sviluppo dell'infrastruttura è uno dei quattro pilastri della nostra strategia 'Vision 2025', stiamo investendo 50 milioni di dollari in vari progetti. Il nuovo Terminal Cargo-II insieme a quello già esistente avrà una capacità totale di circa 1 milione di tonnellate l’anno e sarà il più grande nel continente africano", sottolinea il ceo di Ethiopian Airlines tewolde GebreMariam. Inoltre, quando terminerà la seconda fase dei lavori, si aggiungeranno 600.000 tonnellate di capacità di sollevamento annuale, così il nostro reparto Cargo e Logistica sarà uno dei più grandi del mondo; una capacità equivalente ai cargo terminal di Amsterdam Schiphol, Singapore Changi e Hong Kong. Questo investimento nell’implementazione cargo e nella flotte B-777F e B-757F porterà una rapida crescita dell'esportazione e della domanda di importazione che è di fondamentale importanza nello sviluppo socio-economico dei paesi africani ". Per i servizi cargo sono dedicati 8 aeromobili per 39 destinazioni in Africa, raggiungendo anche destinazioni come il Golfo, Medio Oriente, Asia e Europa, con un aumento giornaliero medio di 650 tonnellate.